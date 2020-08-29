На КПВВ «Новотроицкое» ночевали 8 человек, которые не смогли попасть в ОРДО

Восемь человек остались ночевать на КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области в пятницу, 28 августа. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил пресс-офицер Госпогранслужбы Игорь Лизогуб.



Люди не смогли попасть на подконтрольную боевикам территорию.



«Причина одна — их не пропустили оккупанты. Там заблокировано движение и оккупанты разблокируют его только два раза в неделю, то практически возможность пересечь КПВВ есть дважды в неделю», — отметил Лизогуб.



Спикер ГПСУ также сообщил, что через КПВВ «Станица Луганская» на подконтрольную территорию вчера не пропустили 9 человек, у которых отсутствовало приложение «Дія».



Всего через «Станицу Луганскую» в пятницу на подконтрольную территорию попали 1103 человека, в отдельные районы Луганщины — 2279 человек. Через «Новотроицкое» на подконтрольную территорию проследовали 118 человек и 13 транспортных средств, в ОРДО — 257 человек и 26 транспортных средств.

В отдельные районы Донецкой области боевики пропускают только тех, кто попал в списки «штаба ДНР» по предупреждению коронавируса«. У группировки «ЛНР» такие требования на пропуск в ОРЛО отсутствуют.



Кроме этого, «ДНР» сохраняет ограничения на выезд людей в ОРЛО.



Те, кто направляется на подконтрольную властям территорию должны иметь приложение «Дія».



Лица, пересекающие КПВВ, должны проходить двухнедельную обсервацию.