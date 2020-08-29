Умер бывший вице-премьер в правительстве Азарова

В возрасте 71 года умер бывший вице-премьер-министр правительства Николая Азарова, экс-посол Украины в Беларуси, бывший народный депутат от Партии регионов и экс-глава Луганского областного совета Виктор Тихонов. О смерти своего бывшего соратника сообщил Николай Азаров.



По словам Азарова, Тихонов продолжил жить в Украине после событий на Майдане 2014 года. В интервью Тихонова российскому изданию «Примечания» в 2016 году указывалось, что он живет в аннексированном Россией Крыму.



Виктор Тихонов с 1995 по 1998 являлся первым заместителем главы Луганской облгосадминистрации, а с 1998 по 2006 — главой Луганского облсовета.



Тихонов был нардепом V-VII созывов, до лета 2014 года входил во фракцию Партии регионов.



В 2010 году стал вице-премьер-министром Украины в правительстве Николая Азарова.



В 2011-2012 годах являлся послом Украины в Беларуси.