На Донетчине — еще одна смерть вследствие COVID-19

В Донецкой области из-за заболевания COVID-19 скончалась 59-летняя жительница Мангушского района. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Таким образом, число летальных случаев вследствие COVID-19 на подконтрольной властям территории достигло 19.



За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 32-х жителей Донетчины. Среди них — двое детей и четыре медработника.



Восемь случаев инфицирования выявлено в Славянске, 5 — в Краматорске, 4 — в Бахмуте, по 3 — в Славянске и Николаевке, по 2 — в Лиманской ОТГ и Марьинском районе, по 1 — в Угледаре, Украинке и Волновахском районе.



С начала пандемии на Донетчине без учета неподконтрольной территории выздоровели 1014 человек. Всего зафиксировано 1420 случаев заболевания коронавирусом.