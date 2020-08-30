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Россия передала Украине соучастника убийства ветерана АТО

30 августа 2020, 10:55

Россия передала Украине соучастника убийства ветерана АТО

Россия экстрадировала в Украину подозреваемого в соучастии в убийстве ветерана АТО Ивана Мамчура, совершенном в Ровно в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Ровенской области.

Уже 4 года на лаве подсудимых находится 53-летний уроженец России, житель Мариуполя Олег Смородинов, который непосредственно стрелял в Мамчура. Его сообщника правоохранители разыскивали более трех лет.

Правоохранители установили, что 38-летний подозреваемый скрывался в Москве. В июне 2019 года полиция Ровенской области получила сообщение о том, то мужчина задержан в РФ.

Передача подозреваемого состоялась 26 августа в пункте пропуска Гоптовка. Сейчас он арестован.

16 сентября 2016 года в подъезде своего дома был расстрелян сотрудник СИЗО, ветеран АТО Иван Мамчур.

Стрелком оказался уроженец РФ Смородинов, который воевал на Донбассе на стороне боевиков «ДНР». Задание убить Мамчура он, по его словам, получил от двух офицеров недалеко от здания ФСБ РФ в Москве.

По информации The New York Times, убийство Мамчура — расправа спецслужб РФ из-за событий российско-грузинской войны в августе 2008 года.

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