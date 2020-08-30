В ВСУ выявили еще 37 случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины выявлено 37 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Шестеро человек госпитализированы («Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ» — 4 военнослужащих, Николаевский военный госпиталь — 1 военнослужащий и Конотопская ЦРБ — 1 военнослужащий).



Еще 31 пациент лечится дома под наблюдением врачей ("Киевская область — 17 военнослужащих и 12 сотрудников ВС Украины, Львовская область — 1 военнослужащий, Черкасская область — 1 сотрудник ВС Украины).



Состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.



С начала пандемии в рядах ВСУ выздоровели 1066 человек, летальных случаев — 6.