Штаб ООС зафиксировал два случая нарушения «режима тишины» за сутки

На Донбассе вчера, 30 августа, пророссийские боевики около Марьинка осуществили несколько выстрелов из стрелкового оружия и заминировали местность и с помощью ручного противотанкового гранатомета совершили дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Кроме того, на Приазовье зафиксировали пролет БПЛА боевиков типа «квардокоптер». Средствами радиоэлектронной борьбы ООС подавили каналы его управления и навигации, что сделало невозможным работу беспилотника.



Всего за минувшие сутки украинские военнослужащие зафиксировали 2 нарушения объявленного режима прекращения огня. Украинские подразделения оружие в ответ не применяли.



С начала текущих суток, 31 августа, на всех участках фронта наблюдается «тишина», нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не было.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось.



За первый месяц перемирия Вооруженные силы Украины не понесли боевых потерь, сообщил штаб ООС.