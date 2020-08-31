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Штаб ООС зафиксировал два случая нарушения «режима тишины» за сутки

31 августа 2020, 08:12

Штаб ООС зафиксировал два случая нарушения «режима тишины» за сутки

На Донбассе вчера, 30 августа, пророссийские боевики около Марьинка осуществили несколько выстрелов из стрелкового оружия и заминировали местность и с помощью ручного противотанкового гранатомета совершили дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Кроме того, на Приазовье зафиксировали пролет БПЛА боевиков типа «квардокоптер». Средствами радиоэлектронной борьбы ООС подавили каналы его управления и навигации, что сделало невозможным работу беспилотника.

Всего за минувшие сутки украинские военнослужащие зафиксировали 2 нарушения объявленного режима прекращения огня. Украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 31 августа, на всех участках фронта наблюдается «тишина», нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не было.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.

После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось.

За первый месяц перемирия Вооруженные силы Украины не понесли боевых потерь, сообщил штаб ООС.

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