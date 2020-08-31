За сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 2141 человека

За минувшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 2141 человека. Еще 380 человек выздоровели, 30 ранее заболевших умерли. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Больше всего новых заболевших зафиксировали в Киеве (277), а также в Харьковской (187), Черновицкой (158), Одесской (189) и Ивано-Франковской (165) областях. Также более ста новых случаев на Тернопольщине (140), Буковине (117) и Хмельницкой области (105).



Всего в Украине коронавирусное заболевание обнаружили у 121 215 человек. Из них 2557 пациентов умерли от осложнений и 57 114 человек выздоровели.



Ситуация по областям: