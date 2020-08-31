В ВСУ подтвердили COVID-19 еще у семи человек

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины выявлено 7 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Три человека госпитализированы в Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ» и Военно-медицинский клинический центр Восточного региона.



Остальные лечатся дома под контролем медслужбы (двое военнослужащих и один сотрудник ВСУ в Одесской области, один сотрудник ВСУ в Тернопольской области).



Состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 10:00 31 августа коронавирусом в ВСУ болеют 638 человек. С начала пандемии выздоровели 1068 человек, летальных случаев — 6.