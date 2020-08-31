Фокин с Кравчуком готовы поехать в ОРДЛО, чтобы «узнать, чем там дышат люди»

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук и его первый заместитель Витольд Фокин готовы ехать на неподконтрольную часть Донбасса для прямых переговоров с представителями группировок «Л-ДНР». Об этом Фокин заявил в интервью «Стране».



«Председатель нашей делегации это предложение поддерживает, более того, при наличии конкретных гарантий безопасности, готов поехать со мной на Донбасс. С президентом я не встречался, его мнение мне неизвестно», — рассказал Фокин.



Он хочет своими глазами увидеть людей на неподконтрольном Донбассе, «узнать, чем они дышат, какой они видят вариант бесконфликтно разойтись в этой ситуации».



«Кравчук сказал, что большинство жителей Донбасса не хотят вернуться в Украину. Я не знаю, на какие данные он опирается — еще не обсуждал этого с ним. Но часто наши с ним слова перекручивают журналисты или в соцсетях», — сказал Фокин.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что общался с членами группировок «ДНР» и «ЛНР» на заседании ТКГ 19 августа, которое состоялось в формате видеоконференции.



«Там были представитель от Луганска и представитель от Донецка. Собственно говоря, они там всегда присутствуют. Это мы делаем вид, что их там нет», — сказал Кравчук.