На Луганщине 126 человек болеют COVID-19

В Луганской области коронавирусом болеют 126 человек. За минувшие сутки там зафиксировали три новых случая COVID-19 Об этом в Facebook сообщает Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 316 человек. Из них выздоровели — 190, летальных случаев — 2.

За минувшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 2141 человека. Еще 380 человек выздоровели, 30 ранее заболевших умерли.



На неподконтрольной территории Луганской области «ЛНР» признает 692 случаев COVID-19. Из них 616 человек выздоровели, а 17 ранее заболевших — умерли. Продолжают болеть 29 человек. За эти выходные там зафиксировали 33 новых случая инфицирования коронавирусом.