«Голос» выступил против особого статуса для любых территорий Украины

В парламентской фракции «Голос» против предоставления особого статуса каким-либо территориям Украины. Об этом заявил глава фракции Сергей Рахманин, передает «Интерфакс-Украина».



Он подчеркнул, что «какие-либо попытки даже частично предоставить какие-либо преференции являются огромной угрозой».



«Почему они должны получать отдельный статус и такой статус не получают те регионы, которые были законопослушными, и все время работали на страну, на ее территориальную целостность? Это фактически может привести к нарушению территориальной целостности, полноценной уже», — сказал Рахманин журналистам в понедельник в Киеве.



По его словам, он и фракция «Голос» является противником предоставления особого статуса какой-либо территории.



Отвечая на вопрос, будет ли Верховная Рада требовать освобождения Витольда Фокина от обязанностей заместителя главы украинской делегации в ТКГ, Рахманин сказал, что Рада не имеет юридических оснований для этого.



В то же время Рахманин отметил, что Рада вряд ли будет принимать по этому поводу какое-либо заявление.



«Будет ли соответствующее решение парламента? Надо согласовывать с коллегами. Но учитывая отношения, которые существуют между монобольшинством и президентом, есть огромные сомнения, что Верховная Рада может сподобиться на соответствующие заявления. В любом случае, юридических последствий это заявление иметь не будет», — подчеркнул глава фракции.

Ранее первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил о том, что Украина должна объявить всеобщую амнистию, провести выборы в ОРДЛО и урегулировать вопрос «особого статуса» для всего Донбасса.



Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и несоответствующими национальным интересам.



В партии «Евросолидарность» Петра Порошенко отреагировали требованием исключить Фокина из делегации ТКГ.