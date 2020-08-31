На Луганщине двух депутатов подозревают в присвоении бюджетных денег

В Луганской области двоих депутатов Новоайдарского райсовета будут судить за завладение бюджетными средствами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, депутат-руководитель коммунального учреждения привлек своего подчиненного и еще одного депутата райсовета.



«В течение 2019 они заключили договоры купли-продажи отопительного оборудования, составили заведомо неправдивые официальные документы и перечислили денежные средства без фактической поставки товара в коммунальную учреждения. В результате этого участники группировки завладели бюджетными средствами на общую сумму почти 170 тысяч гривен», — говорится в сообщении.



В суд направлен обвинительный акт по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением и служебной подделки, совершенных в составе организованной группы (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).