«ЛНР» ввела ограничения в Славяносербске из-за вспышки коронавируса

Группировка «ЛНР» ввела ограничение на передвижение транспорта, а также работу рынков и школ на территории пгт Славяносербск. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



Причина — вспышка коронавируса в этом населенном пункте.



С 23:00 31 августа запрещено передвижение всех видов общественного и личного транспорта (городской, пригородный, междугородний, такси); передвижение личного транспорта за пределы пгт Славяносербск.

При этом передвижение специализированного, служебного, аварийного транспорта, а также транспорта по доставке пищевых продуктов будет осуществляться без ограничений.



Кроме того, с целью недопущения распространения COVID-19 учебный год начнется в дистанционном режиме.



По состоянию на 31 сентября «ЛНР» признает 692 случая заражения коронавирусом, 17 заразившихся скончались.