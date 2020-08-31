Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Штаб ООС не зафиксировал обстрелов на Донбассе с начала суток

31 августа 2020, 19:02

Штаб ООС не зафиксировал обстрелов на Донбассе с начала суток

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается контролируемой, обстрелов со стороны боевиков с начала суток не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений», — говорится в вечерней сводке.

В штабе заверили, что подразделения Объединенных сил наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

ТЕГИ

Прочее
ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:55
«ЛНР» ввела ограничения в Славяносербске из-за вспышки коронавируса
08:41
Карантин отменили. Как прошел День города в Донецке ►
22:13
Главные новости Донбасса за неделю
22:06
Возвращение Януковича, выборы на Донбассе, угрозы Пушилина. Дайджест «НД» ►
16:42
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в понедельник
13:40
Что жители Донецка желают в День шахтера? Опрос в городе ►
11:20
«ДНР» заявила об одной смерти и 13 новых случаях COVID-19
09:48
Как «ДНР» пресекает бунты горняков? Что реально происходит на шахтах ►
11:41
За сутки в ОРДО четыре человека умерли из-за COVID-19
22:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
18:15
Говорить ли с родственниками из Донецка о политике? Мы не поссоримся? Опыт переселенцев ►
16:30
В «ДНР» пригрозили уничтожить позиции украинской армии
16:08
«ДНР» приговаривает людей к смертной казни. Но для исполнения пока нет палачей
14:02
«ДНР» планирует разрешить ездить в Луганск. «Границу» закрыли еще весной из-за COVID-19
10:53
Семилетний ребенок подорвался на гранате под Алчевском. ОБСЕ узнала подробности
все новости
19:02
Штаб ООС не зафиксировал обстрелов на Донбассе с начала суток
17:55
«ЛНР» ввела ограничения в Славяносербске из-за вспышки коронавируса
17:13
На Луганщине двух депутатов подозревают в присвоении бюджетных денег
16:47
«Слуга народа» выдвинула кандидатов в мэры городов
16:13
В суде хотят выступить 76 родственников погибших при крушении МН17
15:26
Ермак назвал заявление Фокина по амнистии не отвечающим официальной позиции Украины в ТКГ
14:58
У МВД есть ряд доказательств невиновности нацгвардейца Маркива в убийстве итальянского журналиста Рокелли — Аваков
14:29
«Голос» выступил против особого статуса для любых территорий Украины
13:37
Завтра КПВВ на Донбассе переходят на осенний режим работы
12:41
На Луганщине 126 человек болеют COVID-19
12:21
У Ахметова предлагают Шмыгалю создать единый комплекс с пятью шахтами ДТЭК
12:01
Срок действия карт «Ощадбанка» для переселенцев продлен до 1 октября
11:32
Разумков и Аваков отреагировали на предложение Фокина о всеобщей амнистии
11:18
Фокин с Кравчуком готовы поехать в ОРДЛО, чтобы «узнать, чем там дышат люди»
10:48
В ВСУ подтвердили COVID-19 еще у семи человек
все новости
ВИДЕО
Карантин отменили. Как прошел День города в Донецке ►
31 августа, 08:41
Возвращение Януковича, выборы на Донбассе, угрозы Пушилина. Дайджест «НД» ►
30 августа, 22:06
День города Донецка. Пожелания из Киева ►
30 августа, 21:15

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция