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Фокин о критике его заявлений: Значит, в провластных структурах есть «засланные казачки»

31 августа 2020, 23:05

Фокин о критике его заявлений: Значит, в провластных структурах есть «засланные казачки»

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин отреагировал на критику его заявлений про Донбасс. Об этом он сказал в эфире 5 канала.

«Это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки. Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком», — сказал Фокин.

Он отметил, что доволен реакцией на слова и считает, что «цитировал положения Минских договоренностей».

Фокин в интервью изданию «Страна» предложил объявить всеобщую амнистию на оккупированных территориях, провести выборы. Кроме того, он подчеркнул, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей.

Р уководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что это заявление не отражает официальной позиции Украины в ТКГ.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и несоответствующими национальным интересам.

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