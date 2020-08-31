Фокин о критике его заявлений: Значит, в провластных структурах есть «засланные казачки»

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин отреагировал на критику его заявлений про Донбасс. Об этом он сказал в эфире 5 канала.



«Это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки. Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком», — сказал Фокин.



Он отметил, что доволен реакцией на слова и считает, что «цитировал положения Минских договоренностей».

Фокин в интервью изданию «Страна» предложил объявить всеобщую амнистию на оккупированных территориях, провести выборы. Кроме того, он подчеркнул, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей.



Р уководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что это заявление не отражает официальной позиции Украины в ТКГ.



Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и несоответствующими национальным интересам.