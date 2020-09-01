Штаб ООС сообщил о двух нарушениях «режима тишины» за сутки

Пророссийские боевики за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Так, провокацию из стрелкового оружия отмечено на участке фронта вблизи Водяного. Кроме того, неприцельный выстрел из подствольного гранатомета зафиксирован вблизи Авдеевки», — отмечается в сообщении.



В штабе подчеркнули, что эти огневые провокации не несли угрозы украинским военным, поэтому огонь в ответ не открывался. Там добавили, что боевых потерь, в результате выстрелов не было.



С начала текущих суток, 1 сентября, на всех участках линии соприкосновения наблюдалась тишина. В штабе ООС отметили, что нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.



За первый месяц перемирия Вооруженные силы Украины не понесли боевых потерь, сообщал штаб ООС.