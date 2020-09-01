В России перевернулся микроавтобус с пассажирами из Донецка. Два человека погибли

Дорожно-транспортное происшествие с жителями Донецка произошло в Воронежской области России. Об том сообщает «Вести Воронеж».



Инцидент произошел вчера, 31 августа, примерно в 4:20 утра на 226 километре автодороги «Белгород — Павловск». По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Рено Трафик» уснул за рулем, из-за чего автомобиль съехал с трассы и опрокинулся.



37-летний водитель и 72-летняя пассажирка скончались от полученных травм. Еще пять пассажиров остались живы, но получили повреждения различной степени тяжести. Их доставили в больницу.



Как сообщает Telegram-канал Dontel, маршрут движения микроавтобуса пролегал из Донецка через Ростов-на-Дону в Белгород, а затем — на территорию Украины. Так некоторые жители неподконтрольной территории Донетчины пытаются проехать в обход закрытых группировкой «ДНР» КПВВ.



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