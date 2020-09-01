«ДНР» сообщила о 39 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 39 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Также отмечается, что были выписаны 23 человека, которые выздоровели.



По состоянию на утро 1 сентября «ДНР» всего подтверждает 2 560 случаев COVID-19. Из них выписаны 1 236 человек, а умер — 141. На лечении остаются 1 183 пациента.

На подконтрольной Украине части Донецкой области всего выявлено 1 467 случаев COVID-19. Из них 1 020 человек уже выздоровели, а 19 — умерли. Продолжают лечение 428 пациентов.



Министерство здравоохранения Украины не располагает данными о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.