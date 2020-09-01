ОБСЕ: За две недели на Донбассе были нарушения, но из запрещенного оружия не стреляли

В период с 10 по 23 августа специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 440 нарушений режима прекращения огня, включая 49 взрывов. Об этом говорится в отчете миссии.



Это количество нарушений больше примерно в два раза по сравнению с 256 нарушениями за две предыдущие недели. Взрывов было 45. При этом наблюдатели не зафиксировали ни одного выстрела из вооружения, которое должно быть отведено в соответствии с Минскими соглашениями.



За этот период миссия не получала сообщений о жертвах среди гражданского населения и не подтвердила ни одного такого случая, а также каких-либо сообщений о повреждениях гражданских объектов в результате обстрелов из легкого или тяжелого вооружения.



По данным ОСБЕ, общее количество жертв среди гражданского населения с начала 2020 года остается прежним — 61 человек (8 погибших и 53 раненых).

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.



За первый месяц перемирия Вооруженные силы Украины не понесли боевых потерь, сообщал штаб ООС.