Заседание рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы сегодня завершились на два часа раньше, чем обычно. Об этом сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в украинской делегации, журналист Сергей Гармаш.



Ход заседания в подгруппе по политическим вопросам он назвал «разговором с автоответчиком». «Россия по-прежнему, только более нагло, делает вид, что она наблюдатель (или посредник, — хрен поймешь), а ее марионеткам из ОРДЛО урегулирование конфликта нужно также, как Газпрому глобальное потепление», — подчеркнул он.



Гармаш прогнозирует, что встреча советников лидеров «нормандской четверки» снова перенесется «в связи с чьей-нибудь командировкой».



Также сегодня состоялось заседание подгруппы по гуманитарным вопросам.



Кроме того, ожидается работа подгруппы по экономическим вопросам. Также свое заседание проведет подгруппа по вопросам безопасности.



Завтра, 2 сентября, состоится заседание Трехсторонней контактной группы, на котором подведут итоги переговоров.