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Заседание подгрупп ТКГ закончилось досрочно

01 сентября 2020, 12:08

Заседание подгрупп ТКГ закончилось досрочно

Заседание рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы сегодня завершились на два часа раньше, чем обычно. Об этом сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в украинской делегации, журналист Сергей Гармаш.

Ход заседания в подгруппе по политическим вопросам он назвал «разговором с автоответчиком». «Россия по-прежнему, только более нагло, делает вид, что она наблюдатель (или посредник, — хрен поймешь), а ее марионеткам из ОРДЛО урегулирование конфликта нужно также, как Газпрому глобальное потепление», — подчеркнул он.

Гармаш прогнозирует, что встреча советников лидеров «нормандской четверки» снова перенесется «в связи с чьей-нибудь командировкой».

Также сегодня состоялось заседание подгруппы по гуманитарным вопросам.

Кроме того, ожидается работа подгруппы по экономическим вопросам. Также свое заседание проведет подгруппа по вопросам безопасности.

Завтра, 2 сентября, состоится заседание Трехсторонней контактной группы, на котором подведут итоги переговоров.

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Трехсторонняя контактная группа

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