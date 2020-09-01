«Саша, ты отчислен!» В Минске студенты вышли на акцию протеста. Есть задержанные

Фото: Еврорадио

В центре Минска проходит протестная акции, устроенная студентами местных вузов. Некоторых участников задержал ОМОН.



1 сентября студенты, выступающие против результатов президентских выборов, вышли на забастовку. Учащиеся устроили пикеты около своих университетов, также часть протестующих прошла по проспекту Независимости к зданию министерства образования Беларуси. Периодически они скандируют «Саша, ты отчислен!», обращаясь к Александру Лукашенко.



На площади Победы путь протестующим преградили сотрудники ОМОНа. Силовики задержали около десяти человек, после чего остальные студенты разбежались. Некоторые студенты успели забежать в Минский государственный лингвистический университет пока двери корпуса не закрыли. Руководитель по воспитательной работе с молодежью университета пригрозил студентам, что запустит в здание ОМОН, если они не успокоятся.

В Минске начались задержания участников студенческой акции



Видео: «Медиазона»https://t.co/Uw2aWkFi4L pic.twitter.com/EDrx9yakOC — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) September 1, 2020

Задержание возле главного корпуса БГУ 1 сентября. pic.twitter.com/3kLw7cKNCP — TUT.BY (@tutby) September 1, 2020

Также были задержаны журналистка «Еврорадио» Мария Войтович и журналист газеты «Белорусы и рынок» Роман Годун — они вели стрим во время протестной акции студентов.

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста и забастовки. Участники требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко и проведения честных выборов.



По данным ЦИК Беларуси, Александр Лукашенко набрал на выборах 80,1% голосов, а Светлана Тихановская — 10,1%. Тихановская и ее сторонники результаты голосования не признали. Также результаты не признал Европейский Союз.



Тихановская уехала из Беларуси в Литву под давлением властей.