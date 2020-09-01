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Под Северодонецком спасатели тушат лесной пожар

01 сентября 2020, 14:25

Под Северодонецком спасатели тушат лесной пожар

На Луганщине пожарные тушат лесной пожар на площади 5 гектаров в селе Боровское у Северодонецка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Луганской области.

Сообщение о пожаре в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства вблизи поселка Боровское поступило спасателям в 11:20. По состоянию на 13:00 площадь пожара составляет около 5 гектаров.

К тушению пожара привлечены 44 спасателей, 10 единиц техники ГСЧС, силы и техника Северодонецкого лесного и охотничьего хозяйства.

В первой половине июля под Северодонецком произошел масштабный лесной пожар. Тогда погибли пятеро человек, огнем были уничтожены частные дома в нескольких поселках.

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