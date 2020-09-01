На Луганщине возле жилых домов нашли тайник с оружием

В селе Колядовка Луганской области в подземном тайнике сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с большим количеством военных средств поражения. Тайник находился неподалеку от жилых домов.



«Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 2 гранатомета РПГ-22, 66 артиллерийских снарядов, 8 противопехотных гранат различных модификаций, противотанковую мину ТМ-62 (вес тротила - 7,5 кг) и более 7000 патронов различного калибра», - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.



В спецслужбе отметили, что проверяют информацию о причастности членов незаконного вооруженного формирования к обустройству схрона.



Правоохранители планируют разминировать боеприпасы и уничтожить.