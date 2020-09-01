СБУ: На шахте на Лунгащине чиновники организовали теневую добычу угля

В Луганской области СБУ подозревает местных чиновников одной из шахт ГП «Первомайскуголь» в организации незаконной добычи и продажи угля на государственной шахте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Шахтеров заставляли работать в аварийных условиях, в "забое" 65-85 сантиметров высотой, что является грубым нарушением законодательства. "Черное золото", которое добывали, не учитывали и сбывали местным предпринимателям за наличные», — говорится в сообщении.



По данным следствия, ежесуточно на участке добывали почти 50-60 тонн неучтенного угля.



Сотрудники СБУ провели 8 обысков в админзданиях шахты, в офисе фирмы, причастной к нелегальной схеме, на угольных площадках в городах Золотое и Горный и по месту жительства фигурантов.



Во время следственных действий изъяты наличные в сумме 120 тысяч долларов, бухгалтерская, маркшейдерская, товарно-транспортная документация, жесткие диски компьютеров, которые содержат информацию об официальных и фактических объемах добытой и реализованной угольной продукции, три грузовых автомобиля и другую технику.



Кроме этого на угольных площадках выявлено почти 1,2 тысячи тонн незаконно добытого и подготовленного к «теневой» реализации угля.



Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.



Решается вопрос о наложении ареста на удаленные товарно-материальные ценности и автотранспортные средства.