На Донетчине пособие по безработице за время карантина получили 19 тысяч человек

В Донецкой области 19 тысяч человек получили пособие по частичной безработице за время карантина. Об этом корреспондентке «Новостей Донбасса» сообщила заместительница директора Донецкого областного центра занятости Наталья Адамова.



«Эта помощь предоставляется работодателю для того, чтобы он проплатил частично заработную плату человеку. На эту помощь имеют ФОП и малый и средний бизнес. Ну в том числе и микробизнес», — рассказала она.

В І квартале 2020 года количество безработных в Донецкой области составило 119,3 тысяч человек. В Доноблстате отметили, что карантинные меры негативно не повлияли на безработицу, однако ее уровень в Донецкой области выше, чем в среднем по Украине.