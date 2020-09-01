Шмыгаль: Карантин в Украине могут продлить после 31 октября

Адаптивный карантин в Украине могут продлить и после 31 октября. Однако правительство не планирует вводить жесткий карантин. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию The Page.



«Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, наверное, будет продолжен и дальше. Несмотря на те показатели, которые мы сейчас имеем, в сентябре — октябре будет довольно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса», — сказал он.



Также премьер добавил, что сейчас важно правильно подготовить медицинскую систему, врачей, оборудование и больницы.



Ранее Кабинет министров продлил карантин в Украине до ноября. А также закрыл госграницу для иностранцев, ограничения будут действовать как минимум месяц.



За минувшие сутки в Украине подтвердили чуть более 2 тысяч новых случаев коронавируса, всего в стране уже заболели 123 303 человека.



По данным правительства, в Украине к концу сентября-началу октября ожидается около 3 тысяч заболевших коронавирусом ежедневно.