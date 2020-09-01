По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус диагностировали еще у 45 жителей Донецкой области, в том числе, у четырех детей и трех медработников. С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины выявили 1 467 случаев COVID-19. Из них 1 020 человек уже выздоровели, 19 — умерли.



В Луганской области умер третий человек, у которого выявили коронавирус. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 13 человек, среди них двое детей. За все время исследований в области COVID-19 зафиксирован у 329 человек, из них 191 пациент выздоровел.



В отдельных районах Донецкой области выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусом, заявили в группировке «ДНР». Всего формирование подтверждает 2 560 случаев COVID-19. Из них выписаны 1 236 человек, летальных случаев — 141.





Политика



Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о проведении местных выборов в части голосования в ОРДЛО может трактоваться как срыв избирательного процесса в Украине.



Привлеченный к работе украинской делегации в ТКГ журналист Сергей Гармаш сообщил, что РФ на переговорах продолжает настаивать на своей роли в качестве наблюдателя.



Боевые действия



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