Гео Лероса исключили из фракции «Слуга народа»

Народные депутаты от «Слуги народа» исключили из парламентской фракции Гео Лероса. Об этом сообщает пресс-служба фракции.



«По результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лерос Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуги народа"», — сказано в сообщении.



Гео Лерос критиковал президента Украины Владимира Зеленского, а также обвинил его в слиянии со старой системой.



28 августа он сообщил, что ему подожгли автомобиль. В настоящее время полиция устанавливает причины возгорания.



Ранее Лерос обнародовал в Facebook видео, на которых брат председателя Офиса президента проводит несколько разговоров.



Нардеп утверждал, что указанные записи — это «доказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку, ну и конечно зарабатывает на государстве».



В свою очередь Ермак назвал появление записей со своим братом «спланированной операцией».