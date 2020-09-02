Штаб ООС зафиксировал три новых нарушения «режима тишины»

Прроссийские боевики за минувшие сутки, 1 сентября, трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что в районе Водяного зафиксировано огневую активность наемников из стрелкового оружия и АГС-17. Также штаб зафиксировал «враждебные провокации» на участках фронта в районе населенных пунктов Майорска, где зафиксировано выстрел из ручного противотанкового гранатомета, и Марьинки, где отмечено несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.



По данным штаба, боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.



С начала текущих суток, 2 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина. В штабе добавили, что в полосах ответственности украинских военных бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.



За первый месяц перемирия Вооруженные силы Украины не понесли боевых потерь, сообщал штаб ООС.