«ДНР» и коронавирус: двое умерших и 35 заболевших за сутки

За минувшие сутки, 1 сентября, в отдельных районах Донецкой области было выявлено 35 заболевших коронавирусом. Кроме того, зарегистрировано два летальных случая — умерли мужчины в возрасте 67 и 77 лет.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Кроме того, за сутки выписано 7 человек.



За все время пандемии «ДНР» подтверждает 2 595 случаев COVID-19. Из них выписаны 1 243 человека, 143 — умерли. На лечении остается 1 209 пациентов.

На подконтрольной Украине части Донецкой области всего выявили 1 484 случаев COVID-19. Из них 1 023 человека уже выздоровели, а 19 — умерли. Продолжают лечение 428 пациентов.