1 сентября в Украине выявили коронавирус у двух учеников

1 сентября стало известно о двух случаях коронавирусной болезни у школьников. Об этом во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.



«Сработал наш алгоритм, когда у кого-то из учеников проявляют коронавирусной болезни — на самоизоляцию отправляются все ученики класса. Поскольку мы рассматриваем класс, как близкие контакты», — сказал он.



COVID-19 диагностировали у учеников школ в Бердянске и Николаеве.



В пресс-службе Бердянского городского совета уточнили, что лаборатория подтвердила коронавирус у одного из воспитанников школы № 4. Специалисты определяют контактных лиц школьника, а его класс ушел на карантин. В учебном заведении провели противоэпидемиологические мероприятия.



Местное издание Свідок.info сообщило, что в одной из школ Николаева весь класс отправился на самоизоляцию в первый день учебы из-за контакта с зараженным COVID-19.