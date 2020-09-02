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Суд продлил арест вероятному свидетелю по делу МН-17

02 сентября 2020, 11:47

Суд продлил арест вероятному свидетелю по делу МН-17

Шевченковский райсуд Киева на два месяца продлил арест одному из вероятных свидетелей по делу сбивания малайзийского самолета рейса МН-17 Андрею Кунавину, которого подозревают в создании террористической организации «ДНР». Об этом сообщает «Громадське».

По данным следствия, подозреваемый с июня 2014-го координировал создание в составе группировки «ДНР» разведывательно-диверсионного органа, в частности артиллерийского батальона «Кальмиус».

«Разведывательное управление занималось непосредственно поставкой оружия на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, в том числе и "БУК", которым был сбит "Боинг" рейса МН-17», — пояснил нам вероятную роль Кунавина по делу «Боинга» прокурор Александр Банник.

По его словам, подозреваемый пока отказывается от предоставления любых свидетельств, потому статуса не имеет.

Также в перехваченных Службой безопасности разговорах якобы Кунавин беседует с Сергеем Дубинским с позывным «Хмурый» и Леонидом Харченко — позывной «Крот». В 2014 году они находились под командованием «военной разведки ДНР», а сейчас являются обвиняемыми по делу о сбивании самолета рейса MH-17.

Прокурор Александр Банник просил продлить Кунавину арест на два месяца, подчеркивая риски побега, укрывательства, давления на следствие, свидетелей и уничтожения или искажения вещественных доказательств.

Адвокат Александр Корнага просил избрать более мягкую меру пресечения подозреваемому, подчеркивая абсурдность обвинений.

Сам подозреваемый отрицает обвинения и добавляет, что в 2014 находился в тюрьме в Николаевской области за экономическое преступление.

Суд продлил на два месяца арест Андрею Кунавину.

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