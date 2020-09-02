Рада не разрешила Кабмину создавать и ликвидировать районные госадминистрации

Верховная Рада не поддержала изменения в законодательство, согласно которым создание и ликвидация районных государственных администраций относится к полномочиям правительства.



За соответствующий законопроект №3975 проголосовали 223 народных депутата, тогда как для принятия было необходимо минимум 226 голосов. Парламентарии отправили законопроект на повторное первое чтение в профильный комитет.



Документ предлагает отнести к полномочиям правительства создание, реорганизацию, ликвидацию, наименование местных государственных администраций, которое осуществляется Кабмином в определенном им порядке в связи со сменой административно-территориального устройства.



Согласно законопроекту, реорганизация местных госадминистраций осуществляется без сообщения о ней органу, который осуществляет государственную регистрацию, а также без сбора требований кредиторов для получения их согласия. Кабмином определяется порядок создания, ликвидации, реорганизации и правопреемственности имущества, прав и обязанностей, принадлежавших местным госадминистрациям, ликвидируемых в ходе реорганизации.



Предлагается, что полномочия глав местных государственных администраций будут прекращаться президентом, в том числе в случае реорганизации (ликвидации) соответствующей местной государственной администрации Кабинетом министров.

В середине июля Верховная Рада ликвидировала 490 существующих районов в Украине и создала вместо них 136 новых.