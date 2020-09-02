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«ДНР» вернула «пошлину» на товары из России после того как отменила ее на прошлой неделе

02 сентября 2020, 14:32

«ДНР» вернула «пошлину» на товары из России после того как отменила ее на прошлой неделе

«Правительство» группировки «ДНР» до 1 июля 2021 года приостановило действие своего постановления, которым освобождала от оплаты ввозной «таможенной пошлины» на товары российского производства, а также товары производства стран Евразийского экономического союза.

Об этом сообщается на сайте «министерства доходов и сборов ДНР».

Постановление, которое отменяло указную «пошлину», имело номер № 48-1 и было принято 28 августа 2020 года.

Новый «документ» под номером № 50-1, который приостанавливает действие постановления № 48-1, был принят 1 сентября.

О причинах таких изменений в «ДНР» не сообщают.

В 2017 году власти Украины ввели «экономическую блокаду», которая подразумевает запрет перемещения грузов на оккупированную территорию Донбасса. После этого в магазинах Донецка и Луганска украинские товары были вытеснены российскими.

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