В Луганской области выявили еще 28 инфицированных COVID-19

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 28 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает областной лабораторный центр.



16 заболевших выявили в Северодонецке, четверых в Лисичанске, двоих в Беловодском районе, трое в Старобельский, одного в Сватовском, еще двоих в Новоайдарском районе.



«Среди выявленных лиц контактировали с заболевшими ранее — 15; прибывшие из временно оккупированной территории — 4; подозрительных случаях с клиническими признаками — 9», — говорится в сообщении.



За все время пандемии на подконтрольной Украине территории Луганщины выявили 357 случаев COVID-19. Из них 199 человека уже выздоровели, а 3 — умерли.