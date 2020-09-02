Кабмин привлечет 100 млн долларов на восстановление Донбасса

Кабинет министров намерен привлечь 100 миллионов долларов займа от Международного банка реконструкции и развития. Об этом было объявлено во время заседания правительства.



Эти деньги должны быть направлены на реализацию проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение».



Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что средства могут быть направлены, в первую очередь, на улучшение транспортной инфраструктуры, на поддержку и восстановление сельского хозяйства в Луганской и Донецкой областях.