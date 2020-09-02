Двух депутатов Донецкого облсовета подозревают в финансировании терроризма

Двух депутатов Донецкого областного совета подозревают в финансировании терроризма. Чиновники поставляли промышленное оборудование на оккупированную территорию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По данным следствия, в марте 2018 года депутаты облсовета, один из которых занимал должность генерального директора предприятия, а другой замдиректора этого предприятия, организовали схему по финансированию незаконных вооруженных формирований оккупационной администрации в Донецкой области.



«Злоумышленники поставляли на временно оккупированную территорию области через РФ изготовленные в Украине высокопрочные цепи, сварочные электроды, кузнечно-прессовое оборудование и тому подобное. Стоимость продукции, отгруженной в течение апреля-сентября 2018 составила около 53 млн российских рублей», - говорится в сообщении.



Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.



Санкцией ч. 2 ст. 258-5 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.