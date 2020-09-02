СБУ пресекла деятельность интернет-агитаторов за «Новороссию»

Служба безопасности Украины в Киеве и Сумах задержала двоих мужчин за призывы в социальных сетях к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти в южных и восточных регионах страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.



Следствием установлено, что киевлянин в собственном аккаунте в популярной социальной сети распространял информацию с призывами к действиям, которые направлены на изменение границ территории и государственной границы Украины. Факт призыва показала лингвистическая экспертиза.



Правоохранители провели обыски и изъяли компьютерное оборудование и мобильные устройства, которые содержат доказательства вреда, причиненного информационной безопасности государства.



Мужчине вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.



СБУ также обнаружила интернет-агитатора в Сумах. Он призывал к насильственному изменению конституционного строя.



По данным следствия, злоумышленник длительное время проживал в России. Вернувшись домой, он начал активно распространять в запрещенной в Украине социальной сети материалы с призывами к свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.







Мужчина распространял материалы антиукраинских сообществ, пропагандировал идеи «русского мира» и «русской весны», агитировал за создание так называемой «Новороссии» и подстрекал украинских военнослужащих к антигосударственным насильственным действиям.

При осмотре компьютерной техники пропагандиста правоохранители обнаружили материалы, содержащие доказательства его противоправной деятельности.



Ему вручили подозрение по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.



По обоим случаям продолжаются следственные действия.

Напомним, 26 августа СБУ блокировала деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов, которую координировало «министерство информации» группировки «ДНР».



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