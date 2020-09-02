Донецкая область может покинуть «зеленую» зону после роста количества тестирований на COVID-19

Донецкая область увеличила количество тестирований на COVID-19. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил во время брифинга-отчета за месяц работы Донецкой ОГА в условиях карантина.

«Донетчина находится в «зеленой зоне» по заболеваемости по COVID-19. Но статистика, поступающая ежедневно, не радует. Рост и прирост больных COVID-19 велики. Мы максимально увеличиваем количество тестирований. Сейчас количество тестирований доходит до 500 человек, но этого не достаточно. На момент введения жесткого карантина в марте у нас была одна лаборатория, а сейчас у нас работает три коммунальных лаборатории и четыре частных», — сказал Павел Кириленко.

Он подчеркнул, что халатное отношение населения к карантину способно изменить ситуацию в области в худшую сторону. А также добавил, что совместно со штабом ООС нарабатываются вопросы по проведению температурного скрининга на внутриобластных блок-постах и «предоставления оценки цели въезда в область». Павел Кириленко уточнил, что это происходит в рамках введенного в марте приказом командующего ООС «красного режима».

По данным заместителя начальника управления - начальника отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения ОГА Александра Педенко, по состоянию на 14 часов 2 сентября на Донетчине зафиксировано 1512 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

«1025 человек уже выздоровели — это 68%. К сожалению, 1,5% — больные, которые умерли. Остальные получают лечение. На сегодняшний день в стационарах находятся 98 человек, еще 30 человек находятся с подозрением, — сказал Александр Педенко.

Напомним, за сутки 1 сентября в Донецкой области обнаружили 13 новых случаев коронавируса.



У властей нет официальных данных о ситуации с COVID-19 на неподконтрольной территории Донетчины. Группировка «ДНР» признает 2 595 случаев заболевания. Из них выписаны 1 243 человека, 143 — умерли. На лечении остаются 1 209 пациентов.