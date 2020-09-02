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Под Шахтерском произошел масштабный полевой пожар

02 сентября 2020, 20:10

Под Шахтерском произошел масштабный полевой пожар

Во временно подконтрольном «ДНР» Шахтерском районе Донецкой области случился пожар — горит сухая трава. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Донецк».


Сообщается, что перекрыта дорога со стороны Чистяково (бывший Торез — ред.) в сторону Мариновки.

В сети также есть кадры пожарных машин на месте происшествия.


О площади возгорания и о дейсвиях по ликвидации пожара самопровозглашенные власти пока не сообщали.

Напомним, в Луганской области вблизи села Болотене Станично-Луганского района произошло возгорание сухой травы на площади 80 гектаров. Спасатели отмечают, что ликвидацию пожара усложняют сильные порывы ветра. В свою очередь, это несет угрозу населенным пунктам Болотенное, Валуйское и Станица Луганская — возможна эвакуация.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное совещание в связи с пожарами в Луганской и Харьковской областях. По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров — верховой пожар.

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