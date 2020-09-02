Под Шахтерском произошел масштабный полевой пожар

Во временно подконтрольном «ДНР» Шахтерском районе Донецкой области случился пожар — горит сухая трава. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Донецк».



Сообщается, что перекрыта дорога со стороны Чистяково (бывший Торез — ред.) в сторону Мариновки.



В сети также есть кадры пожарных машин на месте происшествия.



О площади возгорания и о дейсвиях по ликвидации пожара самопровозглашенные власти пока не сообщали.

Напомним, в Луганской области вблизи села Болотене Станично-Луганского района произошло возгорание сухой травы на площади 80 гектаров. Спасатели отмечают, что ликвидацию пожара усложняют сильные порывы ветра. В свою очередь, это несет угрозу населенным пунктам Болотенное, Валуйское и Станица Луганская — возможна эвакуация.



Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное совещание в связи с пожарами в Луганской и Харьковской областях. По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров — верховой пожар.