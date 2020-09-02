Штаб ООС зафиксировал один случай нарушения «режима тишины»

Прроссийские боевики за сутки, 2 сентября один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что в вблизи Марьинки отмечена провокация из подствольного гранатомета. По данным штаба, неприцельный выстрел противника не нес угрозы военнослужащим, поэтому огонь в ответ не открывался. Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет.



В штабе также отметили, что в районе населенных пунктов Новолуганское, Болотенне, Зайцево, Лобачево, Новоайдар и вблизи Песок, на разных участках местности продолжается ликвидация пожаров. Здесь зафиксировано возгорание сухой травы площадью около 90 гектаров. К тушению и локализации огня привлечено необходимое количество личного состава и техники подразделений Вооруженных Сил Украины и ГСЧС.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.



За первый месяц перемирия Вооруженные силы Украины не понесли боевых потерь, сообщал штаб ООС.