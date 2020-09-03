В Донецкой области за минувшие сутки три человека умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Скончались 82-летняя мариупольчанка, 78-летний краматорчанин и 78-летняя жительница Славянска.



Кроме того, за среду, 2 сентября, в области выявили 64 новых заразившихся COVID-19.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины зафиксировано 1 548 больных коронавирусом. Из них 1 029 человек выздоровели, а 22 — умерли. Продолжают лечение 497 пациентов.