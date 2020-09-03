Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Луганской области площадь пожаров — почти 1000 гектаров. Есть пострадавшие

03 сентября 2020, 08:17

В Луганской области площадь пожаров — почти 1000 гектаров. Есть пострадавшие

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Обновлено. ГСЧС сообщал об одном погибшем в результате пожара. Но позже власти это опровергли: отмечается, что украинский военный не погиб, а пропал без вести.

В Луганской области продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 гектаров. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Возгорания произошли в Кременском, Новоайдарском и Станичо-Луганском районах. К тушению пожаров привлечены 378 спасателей и 68 единиц техники. Было дополнительно привлечено 135 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей.

Вчера, 2 сентября, на территории области зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 200 гектаров. По состоянию на 7 часов утра 3 сентября ликвидировано 16 пожаров. В результате пожара два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы. Огнем уничтожены 13 заброшенных жилых домов.

Читайте также:

Зеленский созвал срочное совещание из-за лесных пожаров на Луганщине и Харьковщине

ТЕГИ

Места
Луганская область
Прочее
Пожар

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:34
Шесть пассажиров автобуса пострадали при ДТП в Донецка. Водитель умер от инфаркта
15:52
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 4 сентября
12:47
ОБСЕ впервые увидела мины на дороге в Донецке
10:19
В «ДНР» заявили о 31 новом случае COVID-19 и 3 умерших за сутки
10:06
«ЛНР» сообщила о новой смерти от коронавируса и 12 заболевших
09:33
Бывший «премьер ДНР» Бородай рассказал, что «регулярно» посещает Донбасс
22:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 сентября
20:10
Под Шахтерском произошел масштабный полевой пожар
14:32
«ДНР» вернула «пошлину» на товары из России после того как отменила ее на прошлой неделе
11:10
«Управленцы ДНР» перевозят сталеплавильную печь Siemens из Донецка в Енакиево. Там завод еще работает
10:18
«ДНР» и коронавирус: двое умерших и 35 заболевших за сутки
22:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:29
Пушилин заявил, что «рано или поздно», но боевики начнут призыв
16:08
На Донбассе начался учебный год по обе стороны конфликта. И на фоне COVID-19
12:57
Вчера в Донецк смогли попасть более 200 человек. Остались ночевать у КПВВ 15 человек
все новости
16:34
Шесть пассажиров автобуса пострадали при ДТП в Донецка. Водитель умер от инфаркта
15:52
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 4 сентября
15:51
В ООН назвали число жертв с начала войны на Донбассе
15:10
Пожары на Луганщине: один военный погиб, правительство подсчитывает убытки
14:19
В Луганской области за сутки выявили 17 заболевших коронавирусом
13:42
Угроза открыть огонь: в штабе ООС отвергли обвинения Пушилина
13:35
В Кремле говорят, что для встречи «нормандских» советников еще нужно согласовать график
12:47
ОБСЕ впервые увидела мины на дороге в Донецке
12:00
В Луганской области ликвидированы три очага возгорания из шести
11:58
Рада предварительно поддержала создание Бюро экономической безопасности
11:00
ОБСЕ: Принятие решений в ТКГ по Донбассу блокируется спорами о постановлении Рады про выборы
10:53
МИД Украины назвал отравление Навального «нечеловеческой расправой Кремля»
10:19
В «ДНР» заявили о 31 новом случае COVID-19 и 3 умерших за сутки
10:06
«ЛНР» сообщила о новой смерти от коронавируса и 12 заболевших
09:34
«ЛНР»: Вследствие полевых пожаров сгорели четыре дома
все новости
ВИДЕО
Можно ли заболеть COVID-19, покурив кальян? ►
03 сентября, 08:00
Карантин отменили. Как прошел День города в Донецке ►
31 августа, 08:41
Возвращение Януковича, выборы на Донбассе, угрозы Пушилина. Дайджест «НД» ►
30 августа, 22:06

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция