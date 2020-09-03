Прокуратура Луганщины сообщила о подозрении сотруднику «МГБ ЛНР»

Прокуратура Луганской области вручила подозрение мужчине, который работал в «министерстве государственной безопасности ЛНР». Об этом говорится в публикации пресс-службы правоохранительного ведомства.



По данным следствия, подозреваемый в декабре 2015 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований в Луганской области. Находясь в должности старшего оперативного сотрудника так называемого «МГБ ЛНР», он осуществлял оперативно-розыскную деятельность, направленную на сбор информации о местах дислокации и системах безопасности правоохранительных органов Украины, с целью препятствования восстановлению территориальной целостности Украины.



Также сообщается, что в августе 2016 года подозреваемый, одетый в военную форму, с оружием, вместе со своим сообщником на временно оккупированной территории вблизи г. Ровеньки незаконно задержали гражданина Украины. Его принудительно перевезли в бывшее помещение Управления Службы безопасности Украины в г. Луганске, где пытали, применяя к нему психическое и физическое насилие, с целью получить признание в сотрудничестве с СБУ. В ходе досудебного расследования удалось установить личность потерпевшего.



Правоохранители отметили, что такие действия прямо противоречат требованиям Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, а также другим нормам международного гуманитарного права о запрете насилия над гражданскими. По факту жестокого обращения с гражданским населением, участия в НВФ и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 УК Украины) злоумышленнику сообщили о подозрении.



Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и объявления в розыск.