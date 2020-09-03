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«ЛНР»: Вследствие полевых пожаров сгорели четыре дома

03 сентября 2020, 09:34

«ЛНР»: Вследствие полевых пожаров сгорели четыре дома

Во временно подконтрольных «ЛНР» Славяносербском и Лутугинском районах Луганской области, а также поселке городского типа Донецкий пожары за сутки 2 сентября пожары уничтожили 4 жилых дома. Об этом сообщило «МЧС ЛНР».

Как сообщается, возгорание сухой травы в селе Крутая Гора Славяносербского района произошло в результате неосторожного обращения с огнем, пожар распространился на площади в 40 гектаров. Огнем уничтожены два жилых дома, хозяйственные постройки и летняя кухня.

В поселке городского типа Успенка Лутугинского района горела сухая трава на площади два гектара Пожаром уничтожен одноэтажный жилой дом барачного типа площадью 260 кв. м, гараж, хозпостройки. Кроме того, повреждена крыша Ольховской участковой больницы.

В поселке городского типа Донецкий в результате неосторожного обращения с огнем горела сухая трава на площади 3 гектара. Пожаром уничтожен жилой дом, шесть хозяйственных построек, четыре нежилых дома.

Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц привело к пожару в Перевальском лесоохотничьем лесничестве, в результате которого сгорело 25 гектаров травы и кустарника, заявляют в «ЛНР».

В ОРЛО объявлен самый высокий, пятый класс, пожарной опасности.

Напомним, на подконтрольной территории Луганской области продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 гектаров.

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