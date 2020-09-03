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МИД Украины назвал отравление Навального «нечеловеческой расправой Кремля»

03 сентября 2020, 10:53

МИД Украины назвал отравление Навального «нечеловеческой расправой Кремля»

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на доказательства отравления российского оппозиционера Алексея Навального химическим веществом из группы «Новичок». Дипломаты называют это «нечеловеческой расправой Кремля». Об этом говорится в заявлении украинского Министерства иностранных дел.

Ведомство осуждает отравление оппозиционера и надеется, что единодушная позиция стран мира заставит Россию прекратить совершать преступления. МИД также предлагает введение санкций против РФ.

Осудил отравление оппозиционера и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он пообещал обсудить последствия ситуации с Германией и всеми странами-членами НАТО.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это «гнусно и трусливо» отравить Навального в собственной же стране.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона возмущает, что против оппозиционера использовали химическое оружие. Он ожидает объяснений от российских властей.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель также выступила с заявлением об отравлении Навального. Она назвала его жертвой преступления и потребовала объяснений от властей РФ.

«Это ошеломляющая информация о попытке отравления одного из ведущих оппозиционных деятелей России. Сейчас возникают очень серьезные вопросы, на которые может ответить и должно ответить только правительство РФ. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира. Мир будет ждать ответов», — заявила она.

Ранее правительство Германии заявило, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

Напомним, с 20 августа Алексей Навальный находится в коме — ему стало плохо в самолете рейса «Томск-Москва». Борт осуществил вынужденную посадку в Омске, а политика доставили в местную больницу в тяжелом состоянии и подключили к аппарату ИВЛ.

22 августа его перевезли из российского Омска в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи заявили об отравлении политика, российские медики эту версию отрицают.

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