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Рада предварительно поддержала создание Бюро экономической безопасности

03 сентября 2020, 11:58

Рада предварительно поддержала создание Бюро экономической безопасности

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 3087-д о создании Бюро экономической безопасности. За него было отдано 245 голосов на сегодняшнем заседании. Проект закона должны доработать ко второму чтению.

Бюро экономической безопасности должно стать органом, который заменит собой налоговую милицию, экономический департамент СБУ и соответствующий департамент Национальной полиции. Таким образом, законодатели хотят устранить дублирование функций органов по борьбе с преступлениями в сфере экономики.

Предполагается, что ведомство будет иметь территориальные подразделения, его структуры определит президент. Назначать директора также будет президент, но по представлению конкурсной комиссии.

Также законопроект запрещает передавать проведение расследования другим органам безопасности, если дело является подследственностью Национального антикоррупционного бюро или Бюро экономической безопасности.

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