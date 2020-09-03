ОБСЕ впервые увидела мины на дороге в Донецке

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ впервые зафиксировала противотаноквые мины на дороге возле микрорайона Трудовские на окраине Донецка, который подконтролен группировке «ДНР». Об этом говорится в свежем отчете миссии.



Уточняется, что 10 противотанковых мин были установлены в два ряда и блокировали дорогу, ведущую на запад к подконтрольной Украине Марьинке.



Кроме того, наблюдатели в двух километрах от подконтрольного украинским властям Счастья Луганской области вновь зафиксировал 36 противотанковых мин, установленных в три ряда поперек автодороги H21 примерно в 150 метрах к юго-востоку от моста в Счастье. По оценке СММ ОБСЕ, эти мины принадлежали Вооруженным силам Украины.