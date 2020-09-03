В Кремле говорят, что для встречи «нормандских» советников еще нужно согласовать график

Проведение встречи помощников лидеров стран «нормандской четверки» по урегулированию конфликта на Донбассе обсуждается, но для этого нужно согласовать их графики. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Пока не могу сказать, согласовали ли все помощники свои графики. Я знаю, что действительно обсуждается возможность проведения такой встречи, но для этого необходимо согласовать графики всех помощников», — приводит слова Пескова ТАСС.



В переговорах на этом уровне участвуют советники лидеров Украины, России, Франции и Германии. В частности, Киев представляет глава Офиса президента Андрей Ермак, а Москву — замглавы Администрации президента Дмитрий Козак.



На прошлой неделе Ермак заявлял, что встреча политсоветников «нормандской четверки» состоится до 10 сентября.



До этого ожидалось, что встреча состоится 28 августа, но ее перенесли из-за командировки представителя Франции.