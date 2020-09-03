Прокуратура Донетчины вручила подозрение двоим бизнесменам, нажившимся на ремонте дорог

Прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении двоим директорам предприятий в хищении бюджетных средств. Об этом говорится в публикации на сайте правоохранительного ведомства.



Досудебным расследованием установлено, что в течение 2016-2017 годов Служба автомобильных дорог в Донецкой области провела государственные закупки по проведению капитального ремонта автодорог и тротуаров на 7 объектах в городах Краматорск, Лиман и в Лиманском районе. Победителем торгов признано общество с ограниченной ответственностью, расположенное в Киеве.



Двое директоров указанного предприятия, работавшие в разный период времени, использовали поддельные документы, на основании которых на счет подрядчика были перечислены государственные средства.



По результатам экспертизы проб отремонтированного подрядчиком асфальтобетонного покрытия выяснили, что его фактическая толщина и физико-механические показатели не соответствуют требованиям проектно-сметной документации, а общая стоимость некачественно выполненных строительных работ составляет более 9,4 млн грн.



Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ранее в Донецкой области прокуратура разоблачила межрегиональную преступную группировку, которая занималась изготовлением и продажей оружия.